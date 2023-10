Liège: l'Ecole de Devoirs Assisa fête ses 10 ans d'existence

A Liège, l’École de Devoirs Assisa accueille des élèves du secondaire pour les aider après leurs cours. Ils sont une vingtaine à s'y rendre chaque année. Ces jeunes reçoivent un petit coup de pouce pour faire leurs travaux scolaires.

Un soutien scolaire, mais pas seulement

Pour Ashley, Mohammed et Souleyman, après l'école, c'est encore l'école. "J'avais quand même des difficultés avec le français, et ici, on m'aide quand même pas mal pour comprendre les énoncés, les consignes". "Ça m'apporte d'avoir des meilleures notes et d'avoir plus confiance envers moi". "Après l'école, je viens avec Momo ici, je fais mes devoirs, j'étudie un peu s'il le faut, je reviens chez moi et là, je suis tranquille. Ça m'aide beaucoup" témoignent les trois élèves.

A l'école des devoirs, ces élèves en difficultés reçoivent avant tout un soutien scolaire. Tous les encadrants sont bénévoles. La plupart sont des enseignants retraités comme Martine: "On les aide à préparer les interrogations, à compléter les devoirs, présenter des exposés. Pendant dix ans, j'ai notamment suivi Malika, et maintenant, elle travaille. Ça, c'est vraiment une belle réussite."

Près de 200 élèves en dix ans

L'école de devoirs Assisa veut faire plus que du soutien scolaire et propose aussi diverses activités aux jeunes. "C'est une association qui a comme mission la créativité, la participation et l'émancipation sociale. On a énormément d'activités culturelles, sportives, ou encore citoyennes" explique Bernard Gabriel, coordinateur.

Une participation symbolique de 10 euros par an est demandée aux parents pour l'accompagnement et les activités. Le reste du financement est majoritairement couvert pas des subsides de la Ville de Liège et de l'ONE.

En dix ans, l’École de Devoirs Assisa a aidé près de 200 élèves.