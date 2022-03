Liège: l'E25/A25 transformée en boulevard urbain entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas

Entre l'actuelle fin d'autoroute et le futur boulevard urbain, quelles seront les principales différences? Héloïse Winandy, la porte-parole de la Sofico, maître d'ouvrage, répond: "Nous allons maintenir deux voies en sortie de ville, par contre, il n'y aura plus qu'une seule voie pour pénétrer vers le centre-ville de Liège avec une vitesse qui sera limitée à 50 km/heure" détaille-t-elle. "Nous allons également créer un accès vers la zone multimodale de Bressoux pour inciter les usagers à laisser leur véhicule et à emprunter les transports en commun pour gagner vraiment le cœur de ville. Les usagers de transit seront, eux, invités à rester sur le réseau autoroutier".

Désengorger la ville

L'objectif, c'est d'apaiser la mobilité motorisée: "Tout d'abord, on aura la connexion évidemment vers la zone multimodale où on retrouvera notamment un des terminus du tram, un parking P+R de 750 places, il y a aussi la gare de Bressoux, mais nous allons également rétrécir à une voie la zone d'entrée de ville et limiter la vitesse à 50 km/heure, ce qui doit évidemment apaiser la circulation motorisée."

Des pistes dédiées aux vélos et aux piétons