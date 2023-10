Liège: l'ASBL "Infirmiers de rue" recherche 50.000 euros pour continuer à sortir des sans-abri de la rue

A Liège, les "Infirmiers de rue" sont à la recherche de financements pour continuer à sortir des sans-abri de la rue. Cette ASBL lance une campagne de levée de fonds en vue de récolter 50.000 euros et ainsi poursuivre sa lutte contre le sans-abrisme.

On accompagne les plus vulnérables vers une sortie de rue

Créée il y a 4 ans, l'antenne liégeoise d'infirmiers de rue se compose d'une équipe multidisciplinaire de dix personnes qui, en plus du travail de rue, assure un accompagnement vers la réinsertion des sans-abri. "On accompagne les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes sans-abri qui cumulent diverses problématiques de santé mentale, d'assuétude, vers une sortie de rue" explique Emmanuelle Paul, une des coordinatrices de l'association. "On les accompagne donc de la rue jusqu'à une remise en logement et une réinsertion durable dans la société".

A quoi servira cette levée de fonds? Emmanuelle Paul répond: "Notre levée de fonds correspond à 50.000 euros. 200 maraudes, 200 accompagnements, c'est 200 fois où des travailleurs partent des demi-journées pour aller rencontrer les personnes sur le terrain ou dans leur logement, et aller créer du lien et faire les différentes démarches avec eux."