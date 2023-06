Liège : incendie à l’hôpital du Pérî, tout un étage évacué mais pas de victime

Les pompiers de Liège ont été appelés vers 3h20 pour un incendie dans une chambre du troisième étage dans cet hôpital spécialisé en soins gériatriques. Tout l’étage a dû être évacué à cause des dégagements de fumée. Pas de victime, juste 3 intoxications très légères traitées sur place, précisent les pompiers.

"C’est un patient qui souffre de démence qui a mis le feu à son matelas avec un briquet", explique Alain Dejace, le directeur de l’établissement, "tout le système de sécurité s’est mis en place immédiatement. L’équipe a travaillé de manière formidable et a su vraiment gérer les patients ce qui a permis de n’avoir aucun dommage au niveau des patients. Tous les patients ont été réorientés dans l’hôpital. Deux patients ont été transférés au Valdor, avec lequel on est fusionné depuis des années, car on n’avait plus de place".

Les pompiers ont quitté les lieux vers 5h20. Il va falloir maintenant évaluer les dégâts.

Ce qui est certain, c’est que cet étage ne sera plus accessible pendant un certain temps.