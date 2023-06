Liège : inauguration festive des nouveaux aménagements publics réalisés sur le site de l’ancien hôpital de Bavière

Laurent Beudels, le président du Comité de quartier Ile d’Outremeuse, est ravi du résultat : "C’est une réussite. Et surtout, c’était nécessaire. Cette partie-ci du quartier a été abandonnée pendant des dizaines d’années à partir du moment où l’Hôpital de Bavière a été parti et où il a fallu recréer quelque chose. Il y a eu des tas de projets. Maintenant, ça y est. On a quelque chose. On a le bâtiment B3 que la Province nous a amené, qui va attirer de la population, qui va attirer des gens. On a cette place surtout, cette place qui fait le lien avec le reste, donc elle va se prolonger après par une rambla. Donc on a cette place. Cette place est très bien conçue, elle est conviviale, il y a des jeux pour enfants… Maintenant ça va être à nous – chacun son job - la Ville et la Province ont fait ça, maintenant c’est à nous, les habitants d’Outremeuse, de nous approprier cet endroit et de le faire vivre.".