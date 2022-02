Liège : huit couples ont renouvelé leurs vœux pour la Saint-Valentin

L’équipe de la Ville de Liège donne de sa personne pour cette cérémonie. Vidéos, discours, mise en scène, et musique. Élisabeth Fraipont, échevine de l’état civil, de la citoyenneté et du commerce, veut montrer un autre visage de l’administration : "Il s’agit d’ouvrir l’hôtel de ville comme une maison. Souvent, on voit le négatif, mais une ville travaille beaucoup et elle est là aussi pour accompagner les personnes dans leurs épisodes de vie que sont le mariage et l’anniversaire de mariage."

Cette cérémonie est d’ailleurs une aubaine pour certains invités qui ont droit à une séance de rattrapage. C’est le cas de Mathias, proche d’un des couples : "Quand ils se sont mariés il y a 8 ans naissait mon petit garçon, et je n’ai malheureusement pas pu assister à leur mariage, donc je suis vraiment très ému d’être là aujourd’hui."

Dans le public, certains couples, pas encore mariés, sont très attentifs. Attention, ce genre de cérémonies peut donner des idées…