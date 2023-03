Liège : formation "bureau ergonomique" pour les employés de la Cité Administrative

La ville de Liège offre du nouveau mobilier de bureau au personnel qui va bientôt réintégrer la Cité Administrative.

Ce sera dans quelques semaines après rénovation du bâtiment.

Plus de 300 personnes découvrent ces jours-ci les prototypes de ces chaises ergonomiques et de ces bureaux réglables.

Un contrat de plus d’1 million 300.000 euros décrochés par Ergo Consult, une entreprise des Hauts Sarts.

Par petits groupes, les employés défilent actuellement pour une petite formation où on leur explique comment tirer le meilleur de ce matériel. La position sur une chaise est par exemple très importante. Celle choisie permet de régler les lombaires, les accoudoirs en hauteur et en largeur, l’assise et évidemment la hauteur. Chaque hauteur est notée et l’employé retrouvera son bureau adapté dans quelques semaines. Contractures, problèmes de canal carpien ou encore douleurs cervicales et soucis de dos peuvent en effet provenir de mauvaises positions sur une chaise de bureau pendant des heures.