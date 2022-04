Liège: feu vert pour le chantier du tram rue Féronstrée

Le chantier du tram rue Féronstrée va pouvoir débuter. Fin de semaine dernière, le collège communal a autorisé le lancement de cette nouvelle phase du chantier, une phase retardée par le bourgmestre en début de mois. Willy Demeyer était en effet exaspéré par l'état d'avancement et les retards des différents chantiers en cours dans le cadre de la réalisation de cette ligne de tram.

Depuis, la Ville a reçu de la part du consortium Tram’Ardent tous les documents relatifs à la demande d'autorisation, et surtout la confirmation par le constructeur que des solutions seront prévues pour les livraisons des commerces, la circulation, ainsi que le stationnement des riverains.

Le chantier va donc pouvoir démarrer, au mieux dès ce mercredi, et doit durer un an. Un chantier qui nécessitera la fermeture totale de la rue Féronstrée. C'est donc une page qui se tourne en Cité Ardente car il s'agira d'une fermeture définitive pour la circulation automobile dans cette rue, trop étroite pour y faire passer des voitures et le tram.

Un tram qui, sauf nouveau contretemps, sera mis en service dans tout juste deux ans.