Liège et son Opéra : une histoire d'amour de plus de 200 ans !

Evidemment, au fil des décennies et des différentes directions qui s'y sont succédé, l'histoire de l'Opéra Royal de Wallonie connut des hauts et des bas, des périodes fastes et d'autres moins, mais cette "maison" compte indubitablement aujourd'hui sur la petite liste des grandes scènes lyriques européennes, grâce, notamment, à la qualité du travail et au professionnalisme de son personnel: plus de 200 membres permanents dont bien sûr l'Orchestre et les Choeurs propres à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège. Les plus grands s'y produisent, d'autres y ont fait leurs premières armes avant de démarrer une carrière de haut vol, tel le baryton belge Lionel Lhote: "C'est là que je suis né", aime-t-il raconter. Cette très honorable institution est aujourd'hui dans une période de changements. Suite au décès de son précédent directeur, Stefano Mazzonis di Pralafera, qui accompagna, entre autres, la restauration complète de l'opéra de 2009 à 2012 et qui développa une politique tarifaire très attractive envers les jeunes (jusqu'à 32 ans), c'est désormais Stefano Pace, italien lui aussi, qui veille au grain. Un nouveau directeur musical rejoint l'équipe: Speranza Scapucci cède la place à Giampolo Bisanti. C'est avec eux que l'Opéra Royal de Wallonie-Liège va donc écrire de nouvelles pages de son histoire! Une Histoire à suivre.