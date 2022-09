Liège est-elle devenue la ville des toxicos ?

Fabienne, une auditrice de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne :"Quand mon mari travaillait dans le centre-ville de Liège et que j'allais le chercher, je devais me garer dans la rue de la salle de shoot. Quand on voit ces pauvres personnes, ils font peur. Je n’étais pas à l’aise dans cette rue, mais c’est partout pareil. Si on veut faire les magasins, les rues sont remplies de gens qui demandent de l’argent pour acheter des doses. Je n’ose plus rentrer dans les parkings car ils se piquent derrière les voitures. Ils ne vont pas tous dans la salle de shoot."