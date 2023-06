Liège: du sport à l'hôpital pour les enfants malades

A Liège, l’hôpital du CHC MontLégia dispose désormais d’une infrastructure unique: un terrain multisports. Situé à côté de l’hôpital, il a été aménagé pour les enfants et les adolescents qui y sont soignés, afin qu’ils puissent bénéficier d'activités physiques. Ce projet a été soutenu par la fondation de l'ancienne championne de tennis Justine Hénin. Nous nous sommes rendus sur place.

Ça fait du bien de courir, de prendre l'air

Noémie a 14 ans. Elle est hospitalisée au CHC MontLégia depuis presque 3 semaines. Ce matin, elle est sur terrain: "Ça fait du bien de courir, de se dépenser, parce qu'à l'hôpital, on est renfermés, on est dans une bulle, on ne parle à personne. Ça fait du bien de prendre l'air. Je me réjouis de venir souvent ici" témoigne l'adolescente.

Ça fait partie des soins

Pour l’hôpital, ce terrain est l’aboutissement d’un rêve qui n’aurait jamais pu se concrétiser sans le soutien de la Justine Henin Foundation. "Depuis plus de deux ans, on se disait, ce n'est pas possible, l'hôpital n'a pas d'argent pour ça, comment est-ce qu'on va faire, et aujourd'hui, c'est un grand jour" confie le docteur Frédéric Piérart, coordinateur du programme Gym & Joy. "Le terrain, il fait 12 mètres sur 24, ça ressemble à une agora comme on a dans certains centres-villes, et le souhait que nous avions, c'est d'intégrer l'activité physique au programme de soins, c'est une prescription médicale quelque part. On consacre ces activités à des enfants qui vont de 2 à 18 ans avec des pathologies aiguës, chroniques, et des gens qui restent à l'hôpital une semaine, deux semaines ou parfois plusieurs mois. Ça fait partie des soins, et c'est ce qui fera le succès de ce programme au final. Bouger est super important sur le plan physique, mais le bénéfice il est au moins, voire surtout, psychologique."

L’investissement global dépasse les 200.000 euros.

