Liège: du houblon sur le toit de Belle-Ile

Cet été, 36 plants de houblon ont été placés sur le toit de Belle-Ile, à Liège. Objectif: réduire l'empreinte carbone et la consommation énergétique du centre commercial en créant de l’ombre naturelle sur la verrière principale.

Ce projet s'inscrit dans une démarche globale, comme le souligne Emilie Thomas, directrice de Belle-Île. "L’écologie a toujours été au cœur de nos préoccupations. Le projet du houblon s’inscrit dans une démarche globale. Nous sommes équipés de panneaux solaires, de ruches en toiture, de cabanes à oiseaux, d’hôtels à insectes, d’un espace Recycle Point invitant le visiteur à devenir “écoacteur” dans le recyclage des déchets, nos toilettes sont alimentées à l’eau de pluie. Nous avons également installé des plantes mellifères sur nos ronds-points. Chaque petit geste compte et chacun d’entre-nous peut s’engager à sa manière."

Du houblon 100 % local

Les plants de houblon ont été placés sur le toit en collaboration avec Samantha Salmon et Nicolas Dormal de la houblonnière Houblon made in Liège. "C’était un véritable challenge, surtout avec le climat variable de ces dernières années" expliquent-ils. "À notre connaissance, il n’y a pas d’autre projet du genre en Belgique. Planter du houblon en toiture, c’est assez insolite et cela a vraiment demandé qu’on étudie le projet. On a planté 36 plants de Chinook. C’est une variété de houblon dont les lianes vont faire plus ou moins 5 mètres ".

Une bière artisanale pourrait bel et bien voir le jour d’ici quelques années, lorsque le houblon aura atteint sa maturité.