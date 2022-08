Liège : deuxième édition du Golden Age Rock Festival

Chaque journée aura une "coloration" particulière. "On aime les journées à thème. Vendredi, c’est plus une affiche heavy metal. Samedi, c’est plus les bons groupes rock des années 70. Dimanche, là, c’est vraiment un jour dédié au rock mélodique.", détaille Gauthier Henri, "C’est un festival à l’ancienne. Il n’a qu’une scène. Il y a 35 minutes entre chaque groupe donc on ne doit pas passer d’une scène à l’autre comme maintenant on le fait dans tous les festivals. C’est un festival vraiment empreint de bons sentiments et de convivialité. C’est surtout un festival de connaisseurs et de passionnés de musique."

Le festival ne propose pas que des concerts. "Il y a diverses expositions : l’exposition d’Eric Philippe, qui fait de pochettes pour pas mal de groupes, et d’autres expos photos. Il y a aussi un "market" où on peut dénicher la dernière pépite, que ce soit en CD ou en LP. Et puis le faire au Palais des Congrès est une très bonne idée parce qu’il y a un superbe parc, le parc de la Boverie." Un parc où les festivaliers pourront donc se promener s’ils en ont envie.