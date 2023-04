A l’heure ou il devient impossible pour de jeunes agriculteurs de s’installer par manque d’accès à de très bonnes terres. L’aéroport de Liège veut étendre son activité sur plus de 280 hectares. Ce qui est tout à fait inacceptable pour les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle ils ont manifesté leur mécontentement dimanche dernier explique nos confrères de l’avenir.

"On peut vivre sans bitume pas sans légumes", une phrase choque exprimée par les agriculteurs lors de la manifestation. Ils expliquent également qu’une fois que la terre part elle ne revient jamais. Et quid de l’emprunte carbone dans tout cela ? On préfère exproprier des agriculteurs pour importer des aliments exotiques !

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.