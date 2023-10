Liège: des solutions pour aider saumons et anguilles à traverser le barrage de Monsin

A Liège, en bord de Meuse, le barrage de l'île Monsin est exploité par la société Luminus. Mais c'est un obstacle important pour les poissons qui passent par là. L'entreprise a donc fait appel à des scientifiques pour les aider à traverser le barrage sans danger.

Ça retarde les poissons dans leur migration

Dans l'eau de la Meuse, on trouve notamment des anguilles et des saumons.

Au cours de l'année, à des moments précis, ces poissons tentent de passer le barrage de l'île Monsin. "En automne et en hiver, quand il y a des augmentations de débit, l'anguille, qui a grandi dans la rivière, va vouloir descendre à la mer pour se reproduire" explique le professeur Sébastien Erpicum, du département de génie civil à l'ULiège. "Et au printemps, le jeune saumon qui est né dans les rivières va vouloir descendre pour aller grandir dans les mers et les océans. Ces poissons que vous imaginez dans la rivière, ils descendent le courant et arrivent ici face à une centrale, un barrage, donc des vannes et des conduites, et ils sont retardés dans leur migration."

Une nouvelle turbine, moins impactante

Luminus exploite les installations. Ses responsables ont uni leurs efforts avec des scientifiques pour trouver des solutions pour aider les poissons

à traverser l'ouvrage monumental, comme l'indique Pierre Theunissen, ingénieur et chargé de projets chez Luminus: "Nous avons mis en service une nouvelle turbine qui est moins impactante pour les saumons et les anguilles, et cette nouvelle turbine donne de très bons résultats. On remarque que les saumons et les anguilles n'ont plus le moindre impact au niveau de leur corps."

L'opérateur prend une autre mesure. Il renonce, ponctuellement, à produire de l'électricité au profit du bien-être animal.

