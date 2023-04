Liège: des sans-abri inquiets par la fermeture du parking des Guillemins durant la nuit

Ça va faire un an qu'on est dans la rue, et il n'y a rien qui se débloque

Des toxicomanes profonds parmi les SDF, il y en a bien sûr, mais il y a aussi des gens qui veulent s'en sortir, des familles également. C'est le cas de Jean-François et de sa compagne. Ils dorment dans le parking de la gare des Guillemins depuis près d'un an. Et la réponse du bourgmestre de Liège les met en colère. "Une réponse pareille, je ne peux pas la tolérer" proteste Jean-François . "Moi et ma compagne, ça va faire un an qu'on est dans la rue. Au niveau logement social, il n'y a rien qui se débloque, ni quoi que ce soit. Comme je dis, on n'est pas tous toxicomanes, il y a des gens qui veulent s'en sortir et qui n'y arrivent pas. Naturellement, le CPAS ou la Vierge Noire ou la mutuelle... pour certains propriétaires, ce ne sont pas des revenus saisissables. Je suis moi-même dans le cas. Tous les jours, j'en fait minimum une dizaine. Il n'y a rien qui se débloque. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas demandé à être dans la rue, pourtant ils le sont, et on ne les aide même pas non plus. Ça devient inadmissible."

Une réunion est prévue demain avec le cabinet de la ministre wallonne de l'Action sociale afin de tenter de trouver des solutions pour ces SDF. Et il y a urgence puisque les travaux au parking de la gare des Guillemins devraient commencer début mai.