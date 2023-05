Liège, des sans-abri expulsés de la gare des Guillemins : le billet d’humeur de Marianne Virlée

La ville de Liège à pour objectif de réduire le nombre croissant des sans-abri qui squattent les quartiers et principalement dans la gare des Guillemins. Conséquence, le parking intérieur de la gare deviendra inaccessible courant du mois de mai peut-on apprendre chez nos confrères de La DH.

Pourtant, on le sait, un foyer est une des premières conditions pour entamer un travail d’accompagnement social qui permet d’envisager une sortie de cette misère. Demain, ce seront des dizaines de personnes qui seront expulsées de la gare des Guillemins et qui auront bien du mal à trouver un lieu de calme et de paix. Que vont devenir ces personnes confrontées à l’expulsion ? Un manque réel de logements pour les SDF ? Un problème qui ne fait que s’accroître dans de nombreuses villes !

