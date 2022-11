Liège : des permanences de première aide juridique pour les commerçants, indépendants et citoyens impactés par la crise énergétique

Pour qualifier la tâche dévolue à la permanence Laurent Winkin, le Bâtonnier de Liège-Huy, parle de "déminage": "On vient dès le départ de manière proactive avant que la situation ne devienne critique. L’idée est vraiment d’anticiper les difficultés des commerçants et de leur dire : "On est là. On vous aide à la rédaction de courriers pour obtenir des termes et délais, on vous aide pour remplir notamment des formulaires d’indemnisation correctement, veiller à ce qu’ils soient déposés dans les délais.". Il est primordial de venir nous demander de l’aide dès que les ennuis commencent. On peut encore rectifier le tir à ce moment-là. Si on se retrouve devant des difficultés qu’on a laissées traîner pendant plusieurs mois, on arrivera trop tard et on ne pourra plus rien faire. Dans certains cas, il vaut mieux faire aveu de faillite. Ça permet de repartir du bon pied et permet de recommencer une nouvelle vie.".

La permanence devrait majoritairement recevoir des commerçants mais tout justiciable ayant besoin d’aide peut pousser sa porte. "On est là pour tout le monde gratuitement. Un des devoirs premiers du barreau c’est d’être à côté de tous les justiciables surtout quand les temps sont difficiles.", précise le Bâtonnier Winkin.