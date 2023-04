Liège : des mois avant d’être pris en charge, la pénurie de psychiatres s’aggrave depuis 2 ans

Il manque cruellement de médecins psychiatres. Un constat qui s’est encore accentué ces dernières années. Parallèlement, les crises sanitaire, économique et sociale poussent de plus en plus de personnes à demander de l’aide.

Les institutions sont saturées. Les psychiatres débordés et il y en a peu voire pas du tout qui sortent des études.

Une situation dramatique pour qui doit être pris en charge.

C’est le cas de Chloé.

A 27 ans, la jeune femme souffre de trouble mental lié à l’alimentation. Elle a failli s’étouffer et depuis lors a développé ce qu’on appelle la phagophobie.

Personne ne semble disposé à l’aider. Sa sœur, Céline, témoigne.