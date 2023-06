Liège : des individus débarquent au commissariat avec un mort et un blessé grave

Beaucoup d’agitation la nuit dernière devant l’hôtel de police de Liège, rue Natalis. Et pour cause, des individus sont arrivés au commissariat avec dans leur voiture un cadavre et une personne grièvement blessée par balle à la tête. Ces quatre personnes d’origine roumaine et qui travailleraient sur un chantier de la région étaient à bord d’une voiture immatriculée en France.

Le dossier a été confié à un juge d’instruction et des auditions ont eu lieu. D’après les premiers éléments, la personne tuée et la personne blessée l’auraient été par la même balle. Reste à savoir pourquoi ? " Ce qu’on sait pour l’instant c’est qu’il y aurait eu une altercation devant un bar à chicha à Wandre", explique Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège, "c’est là qu’il y aurait eu des tirs". Quant aux motifs de ces tirs, rien n’est encore très clair pour l’instant.