Liège : des cours de formation qualifiante en mécanique vélo

Ici, les stagiaires apprennent tout de A à Z : les bases théoriques couplées à de longues heures de pratique.

Dans ce métier, la précision et la méticulosité sont indispensables. Mais pour ces demandeurs d’emploi, cette formation en mécanique vélo représente un réel espoir de trouver du travail. "C’est compliqué d’avoir des bons techniciens qui ont cette fibre mécanique et qui comprennent le fonctionnement mécanique vélo. C’est quelque chose qui est demandé, et les bons mécaniciens cycles sont courtisés" explique Sébastien Bihet, responsable de Pro Velo à Liège. Et avec la hausse du nombre de cyclistes, ces mécaniciens spécialisés manquent.

Un projet social

Cette formation, c’est aussi un projet social pour des personnes qui ont décroché parfois complètement du monde du travail. "Les personnes ont des parcours de vie très différents" précise Nancy Rahir, directrice de Step Métiers, "et donc on va leur apprendre à arriver à l’heure, à reprendre un rythme de vie, on va aussi les mettre en réseau, retravailler le lien social, et tout ça, on le travaille aussi en parallèle de la formation technique."

Une formation longue : 8 mois et demi. Une durée essentielle pour se faire un maximum d’expérience avant de postuler auprès d’un patron.

