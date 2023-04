Direction Liège, Rita, la septantaine ans adore écrire, envoyer des lettres et des cartes d’anniversaire à ses amis et ses enfants. Par conséquent elle est une grande fidèle de bpost mais elle a connu une bien triste mésaventure et cela n’a rien d’être un cas isolé. Alors qu’elle prend la route à la recherche d’une boîte aux lettres elle parcourt le centre de ville de Liège sans trouver une petite boîte rouge. La raison est toute simple : Les travaux du tram qui ont forcé bpost au déplacement ou le retrait de certaines boîtes aux lettres. Mais alors où sont passées les boîtes aux lettres ? Car selon bpost la quantité de boîtes n’aurait pas diminué.

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.