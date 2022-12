Liège : des articles de seconde main aussi en cadeaux sous le sapin

Le recyclage a la cote. Même en cette période d’achat de Noël ! Et aujourd’hui, il n’est pas rare de choisir d’offrir un cadeau de seconde main pour les fêtes de fin d’année. Il y a évidemment les magasins de vêtements ou d’accessoires vintage mais pas seulement.

Livres, CD, BD… Une boutique de produits culturels de seconde main

A Liège, une boutique de produits culturels de seconde main est ouverte depuis 8 mois. Le Cultivarium vous propose des livres, des BD, vinyles ou des jeux de société mais ici tout est d’occasion. Un de ses fondateurs, Simon Arnould, explique que ses clients "cherchent la petite pépite qui fera en sorte que l’oncle ou le papa sera super content. La chance qu’on a, c’est que nos articles sont quand même souvent presque neufs parce qu’on fait vraiment attention quand on les achète. Pour un roman graphique qui est assez récent, on peut l’avoir moitié prix."

C’est souvent moins cher et écologiquement sympa

Un client de 22 ans a choisi un livre d’occasion pour offrir à Noël à sa colocataire : "je fais pas souvent les magasins mais du coup, quand j’y vais, j’essaye que ce soit de la seconde main parce que c’est souvent moins cher et puis écologiquement, c’est un peu plus sympa." Au rayon musique, Philippe hésite parmi les CD : "on peut trouver des choses de très bonne qualité". Au-delà du prix, est-ce que l’aspect éthique joue ? "Oui, le fait de pouvoir donner une seconde vie à un article, ça joue."

A Liège, le R shop est un dépôt de seconde main où l’on trouve des meubles mais aussi un peu de tout comme de la vaisselle, des jeux ou des bibelots. Et Cchez Oxfam, la clientèle fouille les tringles de vêtements. Il existe des magasins de seconde main un peu pour tous les goûts.