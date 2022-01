Liège : des appartements de prestige dans un immeuble du 16e siècle au Mont Saint Martin

Le permis est déjà en poche. Il prévoit la conservation de la façade et du portail. Le reste sera démoli. Le projet nécessite plus de 3 millions et demi de financement. La banque Triodos est partenaire et pour trouver une autre partie du financement, le promoteur a fait appel à la plateforme de financement alternatif BeeBonds : "L’objectif était de lever un maximum d’un peu plus d’un million", explique le CEO de BeeBonds, Joël Duysan, "et on y est arrivé en 2 heures à peine ! Les parts commençaient à 500 euros avec un rendement de 8%". Ceux qui ont investi dans ce projet sont notamment Liégeois mais pas seulement : "on a des Liégeois, des institutionnels, des particuliers, des personnes de Bruxelles et même de Flandres", ajoute Joël Duysan.

Les travaux vont commencer, ils devraient être terminés pour le deuxième trimestre 2023.