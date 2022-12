Liège : dénoncer un gaspillage énergétique en cuisant des pâtes grâce à l’électricité destinée à un panneau publicitaire

Des activistes de "Liège sans Pub" ont détourné l’électricité alimentant un panneau publicitaire pour cuisiner un repas.

Cette action "Pasta la Pub" visait à dénoncer un gaspillage énergétique. Les activistes ont branché une taque de cuisson sur le raccordement électrique d’un panneau publicitaire rétroéclairé. Ils ont ainsi pu faire bouillir une casserole d’eau et cuire des pâtes qu’ils ont dégustées sur une table dressée juste à côté. Ils ont publié la vidéo sur le Facebook du collectif "Liège sans pub".

Un de ses membres, Xavier Jadoul, explique les objectifs de cette action : "Le message, c’est vraiment d’amener à réfléchir sur les usages de l’électricité. On va, je pense, être amenés de plus en plus à réfléchir par rapport au coût et à la disponibilité de l’énergie. En France, par exemple, il y aura peut-être des délestages cet hiver. Est-ce que ce n’est pas mieux de d’abord supprimer l’éclairage de publicités avant d’en arriver à des fermetures d’écoles, par exemple ? Dans certaines villes, on éteint l’éclairage public etc. Ici, la Ville de Liège a fait le choix de remplacer les ampoules par des ampoules basse consommation et, pour la sécurité, c’est bien de garder un minimum d’éclairage."