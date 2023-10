Liège : démantèlement d’un trafic de 150 véhicules volés ou détournés, neuf personnes sous mandat d’arrêt

Deux trafics de véhicules volés ont été démantelés au début de la semaine en région liégeoise à l’issue de douze perquisitions, signale mercredi soir le parquet de Liège. Neuf personnes ont été placées sous mandat d’arrêt dans ces deux dossiers, qui concernent actuellement plus de 150 véhicules volés ou détournés.

Les perquisitions ont eu lieu lundi, dans le cadre de deux enquêtes "de longue haleine", en région liégeoise (Liège, Grâce-Hollogne, Herstal, Olne et Visé). Elles ont mobilisé environ 120 agents provenant notamment de la police judiciaire fédérale de Liège ainsi que des unités spéciales, et de plusieurs zones de police locale. Un premier groupe d’auteurs se livrait à un trafic de véhicules soit volés, détournés de location à l’étranger, soit par "rip deal" lors de ventes (par ruse ou avec violences), explique le parquet de Liège. Un deuxième groupe s’était, lui, spécialisé dans le vol avec le mode opératoire dit "keyless" permettant, via interception de la fréquence des clés à télécommande, de copier leurs données sur une nouvelle clé vierge et d’ouvrir ainsi le véhicule visé. Ces deux dossiers concernent actuellement plus de 150 véhicules volés ou détournés.

Les perquisitions ont permis la découverte de 15 véhicules volés maquillés ou propriétés des suspects, 35.400 euros en cash, du matériel électronique et technique pour les vols "keyless" et de nombreux documents faux ou falsifiés pour maquiller les véhicules. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur des marques d’immatriculations volées ou détournées, de nombreux GSM, smartphones et supports de données ayant été utilisés pour le trafic et des pièces issues de véhicules volés.

Douze personnes ont été interpellées, dont neuf ont été placées sous mandat d’arrêt. La division "Criminalité Organisée" de la PJF Liège-Huy-Verviers sera chargée de la poursuite de l’enquête.