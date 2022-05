Liège : découverte de l’Hôtel Torrentius et plongée dans le travail de l’architecte Charles Vandenhove

Avec "Le songe de Torrentius", au départ d’archives, le plasticien Patrick Corillon, commissaire de l’exposition, propose au public une plongée intimiste dans le travail de Charles Vandenhove : "J’ai voulu montrer vraiment l’élan créatif qui pouvait l’habiter. C’est quelqu’un qui avait une grande liberté de création et, donc, j’ai voulu montrer les projets qui naissaient presque de sa tête et puis qu’il jetait sur le papier : de voir vraiment cette première forme de création et de voir à quel point c’était quelqu’un qui était capable de projeter des mondes et aussi à quel point il était nourri d’une culture. Il y avait une vraie quête chez lui, qui était une quête de la beauté. Il y avait aussi comme des formes un petit peu d’absolu. Et peut-être que d’avoir présenté l’exposition sous un aspect plus poétique permettait de voir aussi cet élan qui l’habitait. Ça, c’est un des premiers points. L’autre, c’est le lieu : l’Hôtel Torrentius. Charles Vandenhove a non seulement créé dans ce lieu mais il a fait appel à des créateurs. Soit pour intervenir à l’Hôtel Torrentius lui-même et donc on peut voir beaucoup d’interventions d’artistes de Daniel Buren à Olivier Debré, à Léon Wuidar mais il a collaboré aussi après dans d’autres architectures. C’est cet esprit que j’ai essayé de révéler.".

L’Hôtel Torrentius est situé au numéro 15 de la rue Saint-Pierre à Liège. L’exposition se tient de ce 21 mai au 27 août. Elle est accessible du jeudi au vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, ainsi que le samedi de 11 à 17 heures. L’entrée est libre.