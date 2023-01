Liège : décès de Jacques Gillet, "l’architagogue du fantastique", auteur de la maison-sculpture d’Angleur

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Liège en 1956, Jacques Gillet a remporté le Prix de Rome en 1963, l’année où un voyage aux États-Unis le familiarise avec les travaux modernistes de Frank Lloyd Wright et Louis Sullivan. Mais il n’y découvre pas que les gratte-ciel et le fonctionnalisme, ce voyage lui permet aussi de faire connaissance avec Bruce Goff et son style "organique".

Le style de Jacques Gillet évolue avec comme année pivot 1967, et la réalisation de la maison-sculpture de la rue Belle-Jardinière sur les hauteurs d’Angleur, demeure familiale de son frère Ivan.

L’édifice aux courbes sixties est réalisé en béton projeté sur une structure métallique, avec le concours de l’ingénieur-architecte René Greisch et du sculpteur Félix Roulin.