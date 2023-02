Liège : de nouveaux nichoirs artificiels sur le Manège Fonck pour favoriser l’essor d’une trop rare colonie d’hirondelles de fenêtre

Les hirondelles de fenêtre sont en constante diminution dans les villes. L’urbanisation, le manque de précipitations printanières, donc de boue, les privent de ressources pour construire leurs nids.

A Liège, le bâtiment du Manège Fonck accueille ce qui est probablement la dernière colonie d’hirondelles de fenêtre de la ville. Pour lui permettre de prospérer, douze nouveaux nichoirs artificiels viennent d’être ajoutés au cinq déjà placés en 2008.

Laurent Mignolet du groupe de travail hirondelles de Natagora explique : "Quand j’ai commencé à surveiller la colonie, je ne comptabilisais plus que quinze individus répartis sur quatre nids, naturels évidemment. On a pris la décision d’ajouter cinq doubles nids. Et, à ce jour, l’entièreté des nichoirs artificiels est occupée et on a comptabilisé 42 individus en fin d’été passé. Certains de mes collègues un peu partout en Wallonie voient les hirondelles ne pas nécessairement occuper les nichoirs artificiels ou attendre parfois deux ou trois ans. A Liège, c’est un petit peu particulier : soit elles sont plus paresseuses, soit elles ont compris le principe, mais, en tout cas, elles ont occupé les nichoirs dès l’année suivante.".

Les hirondelles de fenêtre vivent en colonies. Installer des nichoirs isolés dans d’autres coins de Liège ne servirait à rien. "Il vaut mieux se trouver dans un périmètre assez proche – je dirais 300 ou 400 mètres d’une colonie déjà existante – pour éventuellement attirer ou étendre cette colonie. Si vous êtes isolé, vous n’avez quasiment pas de chance d’attirer d’hirondelles de fenêtre.", précise Laurent Mignolet.

Tous les efforts sont donc aujourd’hui concentrés sur le Manège Fonck où, malgré sa quarantaine de membres, la colonie ne peut pas encore être considérée comme sauvée.