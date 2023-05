Liège : de l'espace vert dans un projet immobilier aux Guillemins

Dans le quartier des Guillemins, un nouveau projet immobilier va voir le jour sur l'ancien site Balteau, longtemps resté un terrain vague.

Le groupe Moury et Belfius Immo vont y construire 2 immeubles à appartements. A côté du centre Design de Liège, l'ensemble accueillera aussi au rez-de-chaussée les bureaux de l'Intercommunale Ecetia (qui accompagne les pouvoirs locaux dans leurs projets immobiliers).

Un parking souterrain commun de 55 places est prévu dans ce quartier où il est difficile de se garer.

L'enquête publique s'achèvera le 24 mai

Le projet a prévu de l'espace vert dans un quartier des Guillemins particulièrement bétonné, comme l'explique Thierry Haenen, promoteur immobilier chez Moury: "C'était vraiment une volonté du projet, pour le rendre séduisant, de travailler avec un bloc à front de rue au niveau de la rue de Serbie, et de travailler avec un bloc à l'intérieur rue du Paradis, et les deux blocs sont séparés par un espace vert qui a une double vocation puisqu'il y a toute une partie qui est dédiée aux appartements du rez-de-chaussée des deux blocs, et une autre partie est dédiée au public."

Le poumon vert du quartier

Le citoyen pourra donc traverser la zone: "Le jardin sera entièrement public, il sera ouvert à tout le monde, et tout monde pourra, en venant de la rue de Serbie, pour court-circuiter directement, traverser pour arriver rue Paradis sans devoir faire le tour. Ce sera LE poumon vert du quartier" assure Thierry Haenen.

L'enquête publique vient de débuter et s'achèvera le 24 mai. Le promoteur espère commencer les travaux avant la fin de l'année.