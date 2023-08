Liège : colère et incompréhension des fans de Luca, son meurtrier présumé est sous bracelet électronique.

Une peine sous surveillance électronique possède des avantages tant pour le condamné que pour le système carcéral :



1) Désengorger les prisons. La surpopulation carcérale est un gros problème pour les établissements pénitentiaires belges. La prison de Lantin accueille, en ce moment, 500 détenus pour 344 places disponibles.



2) Favoriser la réinsertion des prévenus et limiter les risques de récidives. La prison est une peine qui provoque une des plus grosses ruptures familiales, sociales et économiques. Maintenir ces différents liens pourrait être une solution pour éviter la rechute selon l’étude réalisée par Anaïs Henneguelle et Benjamin Monnery nommée "Prison, peines alternatives et récidives".



Maître Bouchoms, avocat pénaliste liégeois, éclaircit notre lanterne : " Seuls un changement plus global et une profonde remise en question de notre rapport à l’incarcération permettraient de lutter contre la surpopulation carcérale. Le recours à la surveillance électronique en tant que modalité de détention préventive permet, en l’état, de désengorger quelque peu les maisons d’arrêt trop souvent surpeuplées et où les conditions matérielles de détention sont, dans certaines prisons, contraires aux exigences nationales et internationales en matière détention".