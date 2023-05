Liège : ces maisons voisines de la basilique à Cointe risquent-elles de s’écrouler ?

Les travaux prévus pour transformer la basilique de Cointe en centre d’escalade pourraient-ils faire s’écrouler ces maisons de la rue des moineaux ? Ces immeubles voisins du mémorial interallié subissent déjà l’histoire minière de la colline : leurs façades sont bombées. Des travaux et une activité économique sur le site, c’est plus de charrois dans la rue et c’est dangereux assurent les habitants qui craignent pour leurs maisons.

Des façades en panse de vache

Du numéro 20 au numéro 26, les bas de façade de ces maisons cointoises sont courbes. "Regardez" nous montre Odile."La pierre est descendue de trois centimètres et le mur fait panse de vache." Deux maisons plus loin, Odile poursuit : "ici la façade est fissurée. La pierre de façade s’avance et on voit, derrière la glycine, une fissure, dont on n’a pas encore défini les causes, mais probablement liée à l’instabilité du bâtiment".