Liège, c’est devenu laid et dangereux ?

À Charleroi, Vincent clôture le débat : "Ma famille est originaire de Liège et le constat est identique dans les deux villes, à Charleroi et à Liège. Je pense que cette vague de travaux fait fuir la population qui consommait et c’est ainsi que beaucoup de magasins ferment. J’allais souvent à Liège, je n’y vais plus ou à de rares occasions. On ne peut plus approcher sa voiture sans se faire aborder pour de l’argent ou pour proposer de la drogue. C’est une situation à faire fuir les centres-villes."

