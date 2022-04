Liège-Bastogne-Liège : Wout van Aert pense qu’il a "une petite chance" de gagner à Liège

Wout van Aert participera pour la première fois de sa carrière à Liège-Bastogne-Liège dimanche. Une course que le champion de Belgique aborde avec confiance après sa 2e place sur Paris-Roubaix dimanche dernier. "J’ai une bonne chance de faire un résultat", a-t-il confié sur le site de son équipe Jumbo-Visma vendredi.

Après deux jours de repos, Van Aert a fait sa reconnaissance du parcours jeudi. "Je m’entraîne souvent dans la région, il n’y a pas de surprise pour moi. Je connais les côtes et leur enchaînement", a précisé le champion de Belgique qui pense que la Côte de la Roche-aux Faucons sera un point-clé de la course.

"Après la Roche-aux-Faucons, il y a une descente intéressante vers l’arrivée. Il faudra être dans le bon groupe au sommet car ce sera difficile de revenir dans la descente. C’est une course assez facile dans le sens où vous devez juste continuer à suivre, même si ça, c’est déjà difficile. Dans ces conditions, je peux faire quelque chose. J’ai une petite chance de gagner mais j’ai de bonnes chances de faire un bon résultat."

Frans Maassen, le directeur sportif de Jumbo-Visma, précise aussi que la présence de Van Aert à Liège donne un boost à toute l’équipe. "Il est très motivé et c’est beau à voir. Il inspire aussi ses équipiers, vous avez envie de donner deux fois plus avec un tel leader dans l’équipe."

En plus de Van Aert, Jumbo-Visma alignera aussi Tiesj Benoot, les Néerlandais Timo Roosen, Sam Oomen et Jos van Emden, le Danois Jonas Vingegaard et l’Américain Sepp Kuss.