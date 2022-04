Liège-Bastogne-Liège - Wout van Aert, 3e : "Je pense que je peux gagner cette course un jour"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est classé troisième de Liège-Bastogne-Liège, qu'il disputait pour la première fois. Il a été devancé dans le sprint pour la deuxième place par Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert).

"Je suis satisfait de ma prestation à Liège", a indiqué Wout van Aert. "Je pense que la troisième place était le meilleur résultat possible. J'aurais peut-être pu terminer deuxième avec un peu de chance mais je dois dire que j'avais fait beaucoup de travail dans la finale pour arriver au sprint avec le groupe de chasse. Globalement, je dirai que j'ai donné le meilleur de moi-même, je suis en effet passé dans les bosses avec les meilleurs."

Wout van Aert a reconnu la supériorité de Remco Evenepoel, lors de son attaque dans la Redoute. "L'ascension de cette côte a été très rapide mais, une fois arrivé au sommet, Remco était déjà parti. J'ai opté pour une tactique d'attente pour basculer avec le groupe des meilleurs. Remco était très fort et il a été impossible de le rejoindre. Je pense que je peux gagner cette course à l'avenir, dans un jour exceptionnel et avec une situation de course favorable."