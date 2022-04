Liège-Bastogne-Liège – Tim Wellens : "La finale sera plus ouverte"

La Flèche wallonne n’a pas été réussite pour Tim Wellens, 23e mercredi au sommet du Mur de Huy. Le coureur de Lotto Soudal veut conclure son printemps sur une bonne note dimanche à Liège-Bastogne-Liège.

"La Flèche wallonne n’a pas été super", a indiqué Wellens. "J’avais de bonnes sensations jusque dans le Mur de Huy, comme beaucoup d’autres coureurs, je crois. Mais dimanche, à Liège, c’est une autre course. Je pense que la finale peut être un peu plus ouverte que d’habitude et j’espère être là et pouvoir anticiper. Mais j’ai l’impression que les lois de chaque sont systématiquement ré-écrites. Les courses s’ouvrent de plus en plus tôt, donc je pense qu’il est possible d’anticiper."

"La course reste très très dure et, finalement, on retrouve toujours les mêmes coureurs dans la finale", a encore expliqué Tim Wellens. "Je pense que Tadej Pogacar est très bien pour Liège. Il était 12e au sommet du Mur de Huy, ce qui veut dire qu’il n’est pas mauvais en ce moment et je pense que la course de dimanche doit bien lui convenir. Je pense que Wout Van Aert est aussi un des principaux favoris. En ce qui nous concerne, nous devons encore discuter de la tactique. Je ressens une pression très positive, j’adore ces courses ardennaises."