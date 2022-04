Liège-Bastogne-Liège : Tiesj Benoot malade et forfait de dernière minute

Tiesj Benoot ne disputera pas Liège-Bastogne-Liège dimanche, a annoncé son équipe Jumbo-Visma peu avant le départ de la course. Le coureur belge "ne se sent pas bien". Il a été testé négatif au Covid-19, a précisé son équipe.

Benoot, 28 ans, figurait souvent aux avants-postes ces dernières semaines. Lors de ses quatre dernières courses, il a fini 2e d'A Travers la Flandre, 13e du Tour des Flandres, 3e de l'Amstel Gold Race et 11e de la Flèche Wallonne. L'an passé, il s'était classé 7e de la Doyenne, après une 8e place en 2020.

Jumbo-Visma aligne l'un des favoris de la course, Wout van Aert. L'Américain Sepp Kuss, le Danois Jonas Vingegaard et les Néerlandais Sam Oomen, Timo Roosen et Jos van Emden complètent l'équipe.