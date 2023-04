Liège-Bastogne-Liège : Tadej Pogacar chute et abandonne, blessure au poignet pour le Slovène

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), dont on attendait le duel avec Remco Evenepoel, a chuté au km 84,5 de Liège-Bastogne-Liège et a été contraint à l'abandon, dimanche. Il souffre d'une blessure au poignet et s'est dirigé vers l'hôpital où il sera soumis à plusieurs examens, a précisé son équipe par après.

Toute l'équipe UAE s'est arrêtée autour de son leader, qui n'a pas repris la route. Le Danois Mikkel Honoré (EF Education Easypost), également impliqué dans la chute, a également abandonné.