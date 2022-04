Liège-Bastogne-Liège : Revivez le podium 100% belge

1976, c'est la dernière fois que la Belgique a réussi à placer trois coureurs Belges sur les trois premières marches de Liège-Bastogne-Liège avec le podium suivant : Joseph Bruyère, Freddy Maertens et Frans Verbeeck. Une course qui aura été marquée par de nombreux abandons. Sur les 128 cyclistes au départ, seulement 34 terminent la course.

Cela fait donc 46 ans avant le podium de cette édition 2022 qui a vu la victoire de Remco Evenepoel avant que Quinten Hermans remporte le sprint pour la 2e place devant Wout van Aert.

Au-delà de ce podium 100% noir-jaune-rouge, cela faisait également 11 ans que la Belgique n'avait plus remporté la Doyenne des Classiques avec la victoire de Philippe Gilbert en 2011.

Remco Evenepoel a placé une accélération dans la Roche-aux-Faucons et a filé vers la plus belle victoire de sa jeune carrière.