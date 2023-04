Liège-Bastogne-Liège : Remco Evenepoel s’offre une deuxième Doyenne après un nouveau solo de 30km

Comme l’année dernière, Remco Evenepoel a attaqué à 30km de l’arrivée pour s’imposer en solo sur La Doyenne. Accompagné dans un premier temps par Pidcock, il a lâché le Britannique pour s’envoler vers la victoire. Tom Pidcock et Santiago Buitrago complètent le podium à plus d’une minute.

Onze hommes prennent les devants sur la 109e édition de Liège-Bastogne-Liège dont Meens et Apers. L’écart monte à plus de 4 minutes.

A 175km de l’arrivée, la course bascule lorsque Tadej Pogacar chute et est contraint à l’abandon après être tombé. Le Slovène souffre d’une fracture du poignet.

Il faut attendre Wanne pour voir le premier gros mouvement de course avec Tratnik qui accélère avec Madouas et Sheffield, mais le Slovène lâche les deux hommes et rejoint le groupe de tête où ils ne sont plus que cinq après l’enchaînement Wanne, Stockeu, Haut-Levée.

Dans le Col du Rosier, Tratnik met un gros tempo et lâche les membres de l’échappée un par un et il ne reste que Velasco dans sa roue au sommet. Ils sont repris dans la Redoute suite au gros tempo de Van Wilder. Remco Evenepoel place son attaque à 30km de l’arrivée et seul Pidcock reste à quelques dizaines de mètres avant de revenir dans la descente. Ciccone et Skjelmose sont en contre.

Dans la Côte de Cornemont, Evenepoel lâche Pidcock et se lance pour un solo de 30km. L’écart monte rapidement et derrière les poursuivants se regroupent dans un groupe d’une quinzaine de coureurs. Healy accélère dans la Roche aux Faucons et s’échappe avec Buitrago avant d’être rejoint par Pidcock.

Remco Evenepoel ne sera jamais revu et remporte son deuxième Liège-Bastogne-Liège d’affilée. Tom Pidcock remporte le sprint des poursuivants à plus d’une minute pour monter sur le podium à plus d’une minute. Santiago Buitrago est troisième.