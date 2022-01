Ce mardi midi, les parcours des éditions 2022 de la Flèche Wallonne (mercredi 20 avril) et de Liège-Bastogne-Liège (dimanche 24 avril) ont été dévoilé. A côté des tracés, c'était l'occasion d'entretenir avec Christian Prudhomme, patron des deux épreuves.

L'enthousiaste Christian Prudhomme a d'abord eu, à notre micro une pensée pour deux coureurs belges, symbolisant l'ancienne et la nouvelle génération. "Philippe Gilbert va faire sa dernière saison. Il a souvent ébloui sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège. Ancien champion du monde, c'est un champion charismatique, emblématique, très sympathique, que les gens aiment. J'espère qu'il pourra sortir de la plus belle des manières. Nous aurons aussi Remco Evenepoel au départ. L'avoir sur les classiques ardennaises, c'est quelque chose de très fort. L'avoir avec Julian Alaphilippe, double champion du monde, se dire qu'ils sont capables d'attaquer partout, y compris de loin et qu'ils vont lutter contre Tadej Pogacar, Primoz Roglic ou Egan Bernal, ce qui se fait de mieux au monde. Sait-on jamais, avec ce diable d'Evenepoel, peut-être va-t-il attaquer de plus loin sur la Flèche Wallonne pour qu'Alaphillipe puisse rester au chaud en attendant le Mur de Huy. Ca fait rêver, ça donne envie. On est heureux de voir ce pur talent au départ des classiques ardennaises", a précisé Christian Prudhomme.