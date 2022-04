Liège-Bastogne-Liège : Remco Evenepoel a fêté sa victoire dimanche soir auprès de ses fans

"Il n’est pas rentré ici, au café, depuis deux ans. Il y a eu les deux années de Covid et il savait qu’il devait faire attention. Mais aujourd'hui, c'est chouette qu'il soit là". La Maman de Remco, Anja, était tout aussi contente que son fils du succès populaire lié à son retour. Un succès qui ne cesse de grandir. "Ca a commencé chez les Juniors avec rien du tout comme supporters. Juste les amis et la famille. Et puis ça a grandi. Vous avez vu à Liège tous les supporters qu’il y avait, qui venaient de partout. C’est ça qui est chouette : ça vit et tous les gens vivent avec. C’est une grande famille." Une grande famille, mais elle ne veut pas que cela mette de la pression supplémentaire sur les épaules d’Evenepoel. " Sa vie ne changera pas. Lui est simple, on est simple, et on ne veut pas que ça change, on veut qu’il reste avec les pieds sur terre. "