Liège-Bastogne-Liège : premier duel de la saison entre Evenepoel et Pogacar, des cadors qui s’affrontent peu

La saison 2020 est chamboulée par le covid et le Belge et le Slovène ne se croisent pas une seule fois. Evenepoel est également victime d’une terrible chute sur le Tour de Lombardie qui va l’éloigner des routes pendant un long moment.

Il faut donc attendre un moment avant de voir les deux hommes se retrouver en 2021. Leur première rencontre de l’année se déroule lors des JO, où Remco Evenepoel est un des lieutenants de Wout van Aert et termine 49e après avoir beaucoup travaillé. Pogacar monte de son côté sur la troisième marche du podium.

Lors des championnats d’Europe et du monde, Remco domine le Slovène sur les chronos et le devance également sur la course sur route à l’Euro en terminant deuxième alors que Pogi se classe 5e. Lors des championnats du monde en Belgique, les deux terminent assez loin et Remco Evenepoel a travaillé pour van Aert, comme à Tokyo.

Ils se croisent encore sur le Tour d’Emilie où le Slovène abandonne alors qu’Evenepoel termine 5e. Sur le Tour de Lombardie, Remco Evenepoel repasse sur les lieux de son terrible accident et finit 19e alors que Tadej Pogacar remporte la course.