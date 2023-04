Liège-Bastogne-Liège : Pogacar craint un Evenepoel "très motivé", le Slovène est "le meilleur coureur du monde" pour le champion du monde

Remco Evenepoel et Tadej Pogacar vont se retrouver pour la première fois de la saison ce dimanche sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. Un duel entre le Slovène qui a presque tout raflé lors du printemps et un champion du monde qui termine sa préparation pour le Giro.

Evenepoel est d’ailleurs confiant quant à sa condition au moment d’aborder la Doyenne au micro de Christophe Delstanches : "Je pense qu’on a bien travaillé en montagne. On est là pour gagner la course et on va faire notre maximum".

Mais face à lui, il y aura donc l’ogre Pogacar qui pourrait réaliser le triplé Amstel Gold Race – Flèche Wallonne – Liège-Bastogne-Liège. Et s’ils ne sont pas dans le même état de forme, Evenepoel aura tout de même le Slovène à l’œil : "Je pense qu’il sort d’une longue période de compétition donc c’est normal, il va commencer à manquer un peu de fraîcheur, mais c’est toujours Tadej Pogacar, le meilleur coureur du monde en ce moment. Mais j’ai hâte de commencer d’essayer de gagner".

Un détail important par rapport à la victoire du Belge l’année dernière, c’est le changement de parcours, qui pourrait jouer un rôle dans la physionomie de la course : "Je pense que la Redoute, c’est la partie la plus dure de la course. La petite bosse, la Côte des Forges et la Roche aux Faucons, c’est un final très dur et c’est fait pour ouvrir la course plus tôt. Pas nécessairement de notre part mais aussi des autres équipes. Donc ça va être le feu sur la Redoute je pense".