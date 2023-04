Liège-Bastogne-Liège : Lefevere épaté par un "phénoménal" Evenepoel, Van Wilder souligne la "course parfaite" de l’équipe

Ilan Van Wilder a longtemps roulé en tête de peloton pour aider son leader et était satisfait de sa course mais aussi de celle de l’équipe : "On a fait une course parfaite avec toute l’équipe. Déjà très tôt on a contrôlé la course parce qu’il y avait des attaques. Les autres équipes voulaient nous mettre sous pression. Ce que je comprends mais on a géré. On a tout fait nickel et il a fait une énorme attaque sur la Redoute".

Dernière rampe de lancement pour la fusée Evenepoel, Van Wilder a accéléré dans la Redoute avant que le champion du monde porte son attaque et a donc joué un rôle important dans sa victoire : "C’était très dur mais je crois que c’était parfait parce que quand j’ai regardé derrière, il n’y avait pas beaucoup de monde. Donc tout le monde était déjà à la limite. Et il a pu faire une attaque comme ça, c’est impressionnant".

Il avait également un petit mot pour Pogacar, qu’il a vu chuter : "Ce n’est jamais chouette d’entendre ça dans ton oreillette. Je l’ai vu chuter. Honoré, d’EF a chuté et il était derrière. C’est super dommage pour lui et je lui souhaite bon rétablissement. Mais ça n’a pas changé nos plans. S’il avait été là, on aurait fait la même course".