Liège-Bastogne-Liège : la météo jouera-t-elle le rôle de juge de paix sur la Doyenne ?

Après la Flèche Wallonne et la victoire de l’insatiable Tadej Pogacar côté hommes et de Demi Vollering côté femmes, les regards des amoureux du cyclisme se tournent à présent vers la Doyenne des Classiques, sans doute l’une de plus belles courses de notre plat pays : Liège-Bastogne-Lège. Quelle sera la météo ? Le vent jouera-t-il un rôle de juge paix après le passage des coureurs par Bastogne ? On fait le point avec vous !

Du côté purement "vélo", il faudra évidemment surveiller Tadej Pogacar (en pleine confiance) qui voudra marquer encore un peu plus les esprits, Remco Evenepoel. On n’oubliera pas de guetter Julian Alaphilippe de retour après sa blessure lors du Tour des Flandres au début du mois d’avril qui aura certainement à cœur de faire mieux que sa seconde place en 2021 sur cette course tandis que Richard Carapaz, Tom Pidcock (3e de l’Amstel Gold Race) et Giulio Ciccone (5e de la Flèche wallonne) risquent d’être en embuscade.

Chez les dames, aux côtés de Demi Vollering qui tentera le doubler Flèche Wallone/Liège-Bastogne-Liège, Annemiek Van Vleuten, Liane Lippert et Elisa Longo Borghini font figure de favorites.