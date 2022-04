Liège-Bastogne-Liège : La liste définitive des participants

La liste définitive des participants à la 108e édition de Liège-Bastogne-Liège prévue ce dimanche 24 avril sur 257 km.

UAE Team Emirates

1. Marc Hirschi (Sui); 2. George Bennett (NZl); 3. Vegard Stake Laengen (Nor); 4. Brandon McNulty (USA); 5. Jan Polanc (Sln); 6. Marc Soler (Esp); 7. Diego Ulissi (Ita)

Quick-Step Alpha Vinyl

11. Julian Alaphilippe (Fra); 12. Tim Declercq; 13. Remco Evenepoel; 14. Pieter Serry; 15. Mauri Vansevenant; 16. Ilan Van Wilder; 17. Louis Vervaeke

Groupama-FDJ

21. Valentin Madouas (Fra); 22. Bruno Armirail (Fra); 23. Kévin Geniets (Lux); 24. Matthieu Ladagnous (Fra); 25. Rudy Molard (Fra); 26. Quentin Pacher (Fra); 27. Anthony Roux (Fra)

Movistar Team

31. Alejandro Valverde (Esp); 32. Gorka Izagirre (Esp); 33. Oier Lazkano (Esp); 34. Lluis Mas (Esp); 35. Enric Mas (Esp); 36. Gregor Mühlberger (Aut); 37. Carlos Verona (Esp)

Israel-Premier Tech

41. Jakob Fuglsang (Dan); 42. Alessandro De Marchi (Ita); 43. Omer Goldstein (Isr); 44. Reto Hollenstein (Sui); 45. Hugo Houle (Can); 46. Daryl Impey (AfS); 47. Michael Woods (Can)

Team DSM

51. Romain Bardet (Fra); 52. Mark Donovan (G-B); 53. Leon Heinschke (All); 54. Soren Kragh Andersen (Dan); 55. Joris Nieuwenhuis (P-B); 56. Florian Stork (All); 57. Kevin Vermaerke (USA)

Trek-Segafredo

61. Bauke Mollema (P-B); 62. Julien Bernard (Fra); 63. Gianluca Brambilla (Ita); 64. Dario Cataldo (Ita); 65. Tony Gallopin (Fra); 66. Mattias Jensen Skjelmose (Dan); 67. Antwan Tolhoek (P-B)

Bora-Hansgrohe

71. Aleksandr Vlasov (Rus); 72. Giovanni Aleotti (Ita); 73. Cesare Benedetti (Ita); 74. Sergio Higuita (Col); 75. Jai Hindley (Aus); 76. Wilco Kelderman (P-B); 77. Ide Schelling (P-B)

Bahrain Victorious

81. Dylan Teuns; 82. Damiano Caruso (Ita); 83. Jack Haig (Aus); 84. Mikel Landa (Esp); 85. Matej Mohoric (Sln); 86. Wout Poels (P-B); 87. Luis Leon Sanchez (Esp)

Ineos Grenadiers

91. Daniel Felipe Martinez (Col); 92. Laurens De Plus; 93. Omar Fraile (Esp); 94. Michal Kwiatkowski (Pol); 95. Tom Pidcock (G-B); 96. Carlos Rodriguez (Esp); 97. Geraint Thomas (G-B)

Astana-Qazaqstan Team

101. Vincenzo Nibali (Ita); 102. Stefan De Bod (AfS); 103. David De La Cruz (Esp); 104. Fabio Felline (Ita); 105. Aleksandr Riabushenko (Blr); 106. Simone Velasco (Ita); 107. Andrey Zeits (Kaz)

Jumbo-Visma

111. Wout van Aert; 112. Tiesj Benoot; 113. Sepp Kuss (USA); 114. Sam Oomen (P-B); 115. Timo Roosen (P-B); 116. Jos van Emden (P-B); 117. Jonas Vingegaard (Dan)

Team BikeExchange-Jayco

121. Michael Matthews (Aus); 122. Alexandre Balmer (Sui); 123. Jack Bauer (NZl); 124. Tsgabu Grmay (Eth); 125. Christopher Juul Jensen (Dan); 126. Jan Maas (P-B); 127. Nick Schultz (Aus)

Cofidis

131. Ion Izagirre (Esp); 132. Simon Geschke (All); 133. Jesus Herrada (Esp); 134. Victor Lafay (Fra); 135. Guillaume Martin (Fra); 136. Anthony Perez (Fra); 137. Rémy Rochas (Fra)

AG2R Citroën Team

141. Benoît Cosnefroy (Fra); 142. Mikaël Chérel (Fra); 143. Dorian Godon (Fra); 144. Bob Jungels (Lux); 145. Paul Lapeira (Fra); 146. Aurélien Paret-Peintre (Fra); 147. Lawrence Warbasse (USA)

Lotto Soudal

151. Philippe Gilbert; 152. Sébastien Grignard; 153. Matthew Holmes (G-B); 154. Sylvain Moniquet; 155. Harm Vanhoucke; 156. Viktor Verschaeve; 157. Tim Wellens

Team Arkéa Samsic

161. Warren Barguil (Fra); 162. Winner Anacona (Col); 163. Anthony Delaplace (Fra); 164. Elie Gesbert (Fra); 165. Simon Guglielmi (Fra); 166. Matis Louvel (Fra); 167. Lukasz Owsian (Pol)

EF Education-Easypost

171. Ruben Guerreiro (Por); 172. Alberto Bettiol (Ita); 173. Simon Carr (G-B); 174. Odd Christian Eiking (Nor); 175. Ben Healy (Irl); 176. Neilson Powless (USA); 177. Rigoberto Uran (Col)

Uno-X Pro Cycling Team

181. Tobias Halland Johannessen (Nor); 182. Idar Andersen (Nor); 183. Fredrik Dversnes (Nor); 184. Anders Halland Johannessen (Nor); 185. Jacob Hindsgaul Madsen (Dan); 186. Torjus Sleen (Nor); 187. Jonas Gregaard (Dan)

Intermarché-Wanty-Gobert

191. Domenico Pozzovivo (Ita); 192. Jan Bakelants; 193. Quinten Hermans; 194. Simone Petilli (Ita); 195. Baptiste Planckaert; 196. Corné van Kessel (P-B); 197. Georg Zimmermann (All)

Alpecin-Fenix

201. Xandro Meurisse; 202. Floris De Tier; 203. Jimmy Janssens; 204. Kristian Sbaragli (Ita); 205. Robert Stannard (Aus); 206. Scott Thwaites (G-B); 207. Jay Vine (Aus)

TotalEnergies

211. Alexis Vuillermoz (Fra); 212. Jérémy Cabot (Fra); 213. Fabien Doubey (Fra); 214. Valentin Ferron (Fra); 215. Fabien Grellier (Fra); 216. Paul Ourselin (Fra); 217. Cristian Rodriguez (Esp)

Bingoal Pauwels Sauces WB

221. Johan Meens; 222. Rémy Mertz; 223. Kenny Molly; 224. Mathijs Paasschens (P-B); 225. Tom Paquot; 226. Marco Tizza (Ita); 227. Luc Wirtgen (Lux)

Sport Vlaanderen-Baloise

231. Jenno Berckmoes; 232. Ruben Apers; 233. Kamiel Bonneu; 234. Vito Braet; 235. Alex Colman; 236. Gilles De Wilde; 237. Julian Mertens

Equipo Kern Pharma

241. Urko Berrade (Esp); 242. Francisco Galvan (Esp); 243. Raul Garcia (Esp); 244. Pau Miquel (Esp); 245. Ibon Ruiz (Esp); 246. Eugenio Sanchez (Esp); 247. Danny van der Tuuk (P-B)