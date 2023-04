Liège-Bastogne-Liège : la côte de Cornément plus intéressante que le retour des Forges ? "Ça va créer du mouvement"

L’édition 2023 de Liège-Bastogne-Liège présentera un final légèrement remanié avec la réintroduction de la côte des Forges, absente du parcours l’an dernier mais bien au programme depuis que l’arrivée est jugée dans le centre de Liège (2019). Placée entre l’ascension de La Redoute et celle de la Roche-aux-Faucons, cette côte de 1,3 km à 7,9% pourrait changer la donne dans les derniers kilomètres de course. L’équipe du podcast 'On connaît nos Classiques' a largement commenté la modification du tracé.

"C’est clairement un plus", estime Samuel Grulois. "On se retrouve avec une côte tous les 10 km à partir de La Redoute. La Redoute à 33 km du but, les Forges à 23 km et la Roche-aux-Faucons à 13 km", constate-t-il avant d’évaluer l’incidence de cette réintroduction sur le duel Evenepoel – Pogacar.

"Si on s’arrête sur les capacités de l’un et de l’autre, Pogacar a sans doute plus à gagner que Remco Evenepoel avec cette réintroduction. C’est une difficulté supplémentaire qui sied un peu plus au Slovène et à ses qualités de grimpeur/puncheur. S’il veut lâcher Remco Evenepoel, une côte de plus ne doit pas déplaire à Pogacar. Est-ce que ça changera foncièrement le duel entre les deux garçons, je n’en suis pas intimement convaincu."