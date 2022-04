Liège-Bastogne-Liège : Julian Alaphilippe est "libéré de la pression de la Flèche wallonne"

Est-ce que Julian Alaphilippe peut gagner son premier Liège-Bastogne-Liège dimanche et mettre par la même occasion un terme à la mauvaise passe de Quick-Step Alpha Vinyl dans les classiques de printemps ? Le champion du monde français l’espère : "C’est l’une des plus belles courses", a-t-il déclaré vendredi lors de la conférence de presse de l’équipe belge.

Après la reconnaissance du final de Liège-Bastogne-Liège, le double champion du monde Julian Alaphilippe évoquait la course de clôture des classiques de printemps. Il n’a pas caché son amour pour 'La Doyenne'. "J’ai souvent été proche, mais je n’ai pas encore empoché la victoire ici. Évidemment, j’aimerais y arriver un jour, ce n’est pas un secret. C’est une des plus belles courses qui existent. Un monument. Une course dont beaucoup de coureurs rêvent."

Dans cette perspective de victoire, Alaphillipe se sent libéré de toute la pression qu’il avait évoquée mercredi à l’issue de la Flèche wallonne, épreuve où il échoua pour la première fois au pied du podium cette année. "C’est une pression que je me suis surtout mise à moi-même. Après toutes ces années, autre chose que la victoire était inenvisageable sur cette course. Si je terminais deuxième, j’avais perdu. Mais, maintenant, je me sens libéré de cette pression. Après la Flèche, j’ai directement pensé à dimanche. Je ne me suis pas trop soucié du résultat. Je suis content de ma forme."

Lors de sa reconnaissance de vendredi, Alaphilippe a remarqué que le final de dimanche pourrait être un petit peu différent. "Le parcours a un peu changé. Nous avons vu qu’après les dernières ascensions nous serions vite à l’arrivée. À partir de La Redoute déjà, ça pourrait être une course plus ouverte et plus rapide. En fait, je n’ai aucune idée d’où ça pourrait se produire."