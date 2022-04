Liège-Bastogne-Liège : grosse chute dans le peloton, Alaphilippe principale victime

Une grosse chute est survenue dans le peloton dans la descente de Francorchamps vers le Col du Rosier, à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège.

C'est dans les premières positions que c'est tombé. Un coureur Bora-Hansgrohe a fait un petit passage dans l'herbe, provoquant la chute d'un Quick-Step Alpha Vinyl puis de la deuxième moitié du peloton.

Julian Alaphilippe (Quick-Step), un des favoris, s'est retrouvé au sol. Plusieurs coureurs ont été touchés ou ralentis comme Alejandro Valverde (Movistar) Tom Pidcock, Geraint Thomas (Ineos-Grenadier), Domenico Pozzovivo (Intermarché Wanty-Gobert), ou encore Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe).

Romain Bardet (AG2R) et Rigoberto Uran (EF) sont restés à l'arrêt pendant plusieurs minutes. Les équipes EF et Astana sont les plus touchées.